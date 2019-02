Promueven entre jóvenes el Bachillerato Acelerado en la capital de Honduras

Silvia Yamileth Pérez

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las autoridades de Educación buscan reforzar y promover este año la modalidad del Bachillerato Acelerado.



El modelo educativo va dirigido a los hondureños mayores de 18 años que por alguna razón abandonaron las aulas de clases y no han finalizado sus estudios de Educación Media.



Este tipo de bachillerato permite al alumno en un año cursar 48 asignaturas, distribuidas en cuatrimestres y egresar con el título de Bachillerato en Ciencias y Humanidades (BCH).



En la capital de Honduras hay tres colegios gubernamentales que ofrecen esta modalidad: El Instituto Renacer, Instituto Mixto Hibueras y el Instituto Tecnológico de Administración de Empresas (Intae).



En el caso del Hibueras, las clases se imparten durante los fines de semana y en el Intae y Renacer se desarrolla de lunes a viernes en la jornada nocturna.



Miguel Raudales, asistente técnico de la unidad de Supervisión Educativa, de la Departamental de Francisco Morazán, explicó que quienes ingresan a esta forma educativa pueden optar al ingreso a una carrera universitaria, pues este tipo de bachillerato reúne la currícula que exigen las instituciones universitarias.



En esta modalidad solo se ofrece la opción de BCH; en el caso de Bachillerato Técnico Profesional solo se imparte en su forma tradicional de dos años, con la ventaja que se encuentra disponible en la jornada nocturna.



Raudales explicó que la demanda de este bachillerato ha mejorado, pues antes era más promovida por los institutos privados.



Las matrículas todavía están abiertas y solo en el Hibueras se espera al cierre de febrero una población que supere los 400 alumnos.



El año lectivo en esta modalidad inició este fin de semana y terminará en enero del siguiente año.



El estudiante que ingresa por el BCH acelerado debe estar comprometido con sus estudios, pues si reprueba en un cuatrimestre, solo tiene una oportunidad de recuperar la asignatura, de lo contrario deberá esperar hasta el siguiente año u optar por otra modalidad.



“Queremos incorporar el bachillerato acelerado en la jornada nocturna, para que este horario sea más atractivo y que el estudiante que desea finalizar sus estudios lo logre”, afirmó Raudales.



Entretanto, Lizeth Navarro, directora del Instituto Mixto Hibueras, motivó a los estudiantes durante el inicio de clases a perseverar y culminar sus estudios.



“Yo sé que muchos de ustedes no pudieron terminar sus estudios por falta de oportunidades, sé que no es fácil”, expresó Navarro.



Los estudiantes acuden a sus clases con jeans y utilizan una camiseta azul con el logo del Hibueras.



Las clases se imparten los sábados de 12:30 PM a 5:30 PM y los domingos de 7:00 AM a 12:00 PM, a fin de abrirle la oportunidad al joven que trabaja.



Ejemplo de ello es Pedro Ramírez, de 24 años, un padre de familia que en la mañana trabaja en una ferretería, tiene una hija de cuatro años y abandonó sus estudios a los 16 años para apoyar a su familia con los ingresos del hogar.



“Quiero terminar la secundaria, porque estoy joven y quiero darle un mejor futuro a mi familia”, expresó.



Escuelas aceleradas

Para quienes no han finalizado la educación primaria también hay alternativas en las Escuelas Aceleradas.



En tres años el estudiante logra cursar los seis niveles de primaria. En el Distrito Central hay 20 centros que ofrecen esta modalidad, por ejemplo la Escuela Oswaldo López Arellano en la colonia Kennedy.