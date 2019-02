Alcaldía Municipal iniciará pavimentación de calle en Yaguacire en dos meses

Elvis Mendoza

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Cansados de esperar un proyecto de pavimentación que no llega, los vecinos de la aldea Yaguacire se tomaron el lunes la calle principal, cerrando cualquier intento de movilización vial.



Para ser escuchados, los aldeanos se instalaron en plena carrera que conduce hacia el sur del país, a inmediaciones de la aldea Germania.



Con carteles que decían “Yaguacire exige la pavimentación de su calle, Papi”, “Todos unidos por la causa” y “Papi, no nos defraudés con la pavimentación”, al menos 500 habitantes exigieron la reconstrucción de 3.5 kilómetros de calle.



La protesta, que inició a las 6:30 de la mañana del lunes y que se extendió por unas horas, ocasionó un terrible congestionamiento vial, haciendo que colapsara el anillo periférico en la zona sur de la ciudad.



Debido al cierre del paso vehicular, decenas de personas tuvieron que caminar varios kilómetros para llegar hasta la colonia Loarque y tomar otro medio de transporte.



Desalojo

Una hora más tarde de iniciada la toma, los protestantes decidieron habilitar un carril por el cual dejaban pasar los vehículos por cinco minutos de cada trocha.



Luego de no llegar a un acuerdo, los uniformados de la Policía Nacional procedieron con el desalojo de los manifestantes usando gas lacrimógeno.



En ese momento se inició un enfrentamiento entre los policías y los vecinos de Yaguacire que se extendió por al menos media hora.



Los manifestantes respondían con una lluvia de piedras, las bombas con gas lacrimógeno lanzadas, creando un caos en el lugar.



Al menos unas 20 personas fueron atendidas por la Cruz Roja, afectadas por el gas.



Luego del desalojo la protesta se amplió a la calle de tierra que comunica con la varias colonias de la ciudad.



La reunión

Una convocatoria a reunión por parte de las autoridades de la Alcaldía calmó los ánimos de los protestantes.



En las instalaciones edilicias, ubicadas en la colonia 21 de Octubre, los vecinos fueron atendidos por el primer regidor, Juan Carlos García.

“Es una promesa del alcalde Asfura de que Yaguacire se va a pavimentar, como él se los expresó en meses anteriores, en los próximos días se estará adjudicando el proyecto a la empresa que lo va a ejecutar a partir de abril”, manifestó.



Mientras se concreta la adjudicación, la comuna prometió dar mantenimiento a la calle de acceso a Yaguacire por el sector de la Villeda Morales.



“La Alcaldía ya nos dio una fecha luego de la reunión. Para el 2 de abril inician los trabajos de pavimentación, que son muy anhelados por la población”, confirmó satisfecho Carlos Matamoros, presidente del Patronato de Yaguacire.