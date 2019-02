Peticiones de paz, unión y salud deja el pueblo católico a la Morenita más guapa de Honduras

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Llenos de paz, fe y optimismo, miles de peregrinos regresaron ayer a sus hogares luego de que le rindieran tributo a la virgencita de Suyapa en sus 272 años de hallazgo.



Antes de retornar a sus lugares de origen los fieles católicos no dudaron ni un segundo en dejar sus peticiones a la madre de los hondureños.



Porque exista paz, por la familia, por oportunidades laborales, salud, por la unión entre los hondureños, fueron las plegarias depositadas a la Morenita.



La gratitud de cientos de personas se vio reflejada en el altar, quienes en pie y arrodillados clamaron a la santa madre.



“La gente es muy agradecida y la forma en como pagan sus peticiones son muy diversas, que van desde la entrega de arreglos florales, irse de rodillas, votos, confesiones y otros”, explicó el sacerdote Víctor Cortés.



El religioso comentó a EL HERALDO que no existe otro templo en Centroamérica tan mariano que mueva tantos fieles católicos como lo hace la Basílica Menor Nuestra Señora de Suyapa.



“La Virgen intercede ante Dios, nuestro Padre, para que cada petición que dejó el peregrino pueda ser hecha y satisfaga cada necesidad. Estamos más que contentos”, dijo Cortés.



Retorno

El éxodo de los fieles católicos inició desde el domingo en horas de la tarde, quienes partieron llenos de esperanza.



Cabe resaltar que algunos de los feligreses pernoctaron en los predios del santuario de Suyapa desde el pasado viernes.



Una de las devotas apesaradas por dejar a la Morenita fue Ingrid Cárcamo, quien junto a su madre Rosa Cárcamo tuvieron que retornar a la zona norte del país.



La feligresa agradeció a la madre de Dios por haberle dado la oportunidad de llegar y celebrar junto a ella su natalicio.



“Nos da un pesar dejar a nuestra Morenita, pero debemos de regresar a nuestros hogares. Confiamos en que el otro año podremos estar aquí para visitarle y llenarla de amor”, comentó Cárcamo.



La peregrina expresó a los reporteros de la sección Metro de este rotativo que la razón de su vista a Suyapa no fue por la feria si no por amor y devoción a una madre que les ha dado fuerza y amor para seguir adelante.



Aunque cientos de peregrinos ya abandonaron la Basílica, hay otros que a diario llegan a dar gracias y rendirle honores.



Ese es el caso de doña María Reyes, quien viajó exclusivamente de La Paz para estar bajo los pies de la patrona de Honduras.



“No pudimos estar para su cumpleaños, tuve algunas complicaciones, pero tenía fe en que iba a estar aquí cerquita de ella”, expresó Reyes.



Festividad

La seguridad de parte de los cuerpos policiales y venta de diferentes productos conmemorativos aún se mantienen en los alrededores del santuario.



Los comerciantes explicaron que ofertarán los productos hasta este el fin de semana.