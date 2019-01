Alcaldía Municipal del Distrito Central construirá dos edificios multifamiliares en la capital

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Vivienda en condominios es la nueva modalidad de construcción que impulsan las autoridades de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).



El proyecto se denomina Villas AMDC, segunda etapa, y consistirá en viviendas económicas con acabados y en edificios multifamiliares.



El primero se construirá en la salida que conduce al departamento de Olancho, en el kilómetro siete, y se anunció que se cimentará un segundo edificio multifamiliar, pero todavía no se ha definido el sector, sin embargo, se estima que podría ser en la colonia Berlín, Arturo Duarte o en la José Ángel Ulloa.



VEA: Inician edificación de dos plazas en el cerro Juana Laínez



Las edificaciones tendrán al menos cuatro niveles y cada apartamento tendrá un área de 25 metros cuadrados y capacidad de albergar a unas 36 familias hondureñas.



De igual manera, cada unidad tendrá las instalaciones para recibir los servicios básicos.



“La ciudad ya no puede seguir creciendo a lo ancho, el mantenimiento es más caro, por eso tenemos que buscar construir en edificios, ya no podemos vivir en casa, ahora tenemos que cambiar de mentalidad”, manifestó Nasry Asfura, titular del gobierno local.