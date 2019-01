Despilfarro de energía eléctrica en la aldea de Suyapa de Tegucigalpa

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- “Ya no tenemos idea de qué es lo que podemos hacer para ya no seguir viendo focos encendidos, esto es todo el tiempo, lo triste es que después este problema se ve reflejado cada mes en los recibos de luz”, lamentó Luisa Sánchez, residente de la aldea de Suyapa, ante el derroche de energía eléctrica en el sector.



La molesta y preocupada ciudadana comentó a EL HERALDO que empleados de la Empresa Energía Honduras (EEH) a diario rondan este lugar, pero que no “hacen nada” para brindarles una solución, “aquí pasan a cada rato, pueden ver una lámpara prendida y no hacen nada para cambiar el panorama”.



LE PUEDE INTERESAR: Aldea de Suyapa se prepara para la fiesta en honor a La Morenita



Desconfianza

Doña Luisa confesó a este rotativo que los capitalinos están dejando de creer en los mantenimientos que la estatal eléctrica realiza a diario en diversas áreas de la capital.



“Esos famosos mantenimientos no sirven, pues al menos nosotros no vemos algún resultado positivo”, concluyó.



Cabe mencionar que esta no es la primera vez que EL HERALDO realiza este tipo de denuncias, puesto que la aldea Suyapa es tan solo una zona más que se une a la interminable lista de barrios y colonias que presentan este dilema que parece no tener fin.