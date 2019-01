Contaminación por botadero en las colonias San Isidro y Calpules de la capital de Honduras

COMAYAGÜELA, HONDURAS.- Los vecinos de las colonias San Isidro y Calpules de la capital de Honduras se mantienen preocupados y alarmados.



Esto se debe por la formación de un botadero ilegal de desperdicios de la construcción en la orilla de la calle principal.



La contaminación que genera el pequeño vertedero no es de preocupación para las autoridades edilicias, puesto que no han realizado ningún tipo de acción para detener el abuso de algunos capitalinos.



Algunos pobladores de la colonia San Isidro explicaron a EL HERALDO que el reporte ya se encuentra en manos de las cuadrillas de la Alcaldía Municipal, pero hasta el momento no le han prestado la atención debida.



Bochorno

“Es una pena que uno deba de acudir a los medios de comunicación para que las autoridades locales puedan prestar atención a estos temas tan importante”, dijo un residente, quien se negó a revelar su nombre por motivos de seguridad.



El entrevistado informó que en ciertas ocasiones se han visto obligados a realizar limpieza, pero la botadera de los residuos de la contracción en la zona se han visto insostenibles.



Se conoció que algunos infractores de la ley no les importa tirar el material en horas del día.



“¿Ya se imagina en la noche? Nuevamente hacemos el llamado urgente a las autoridades edilicias”, concluyó.