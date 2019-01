Foco de infección, mal olor y peligro en la colonia Monseñor Fiallos de la capital

COMAYAGÜELA, HONDURAS.- La insalubridad, pestilencia y un gran peligro son los tres factores que mantienen intranquilos a los habitantes de la colonia Monseñor Fiallos de la capital de Honduras a causa de una caja receptora que permanece sin cubierta e inundada de aguas negras.



Angustia

“Esta situación nos viene a afectar en gran manera, no solo es de que este tragante esté sin tapadera, motivo por el que una persona se puede caer, vea también la cantidad de aguas negras que están estancadas dentro de la estructura”, mencionó con mucha preocupación un joven, quien solicitó no ser identificado.



Ante esta circunstancia, los capitalinos ven amenazada su salud, pues muchos aseguran que la insalubridad viaja como si nada por el aire.



“No nos extrañaría para nada que de repente comencemos a enfermarnos, si tenemos en nuestra propia zona de residencia un vivero de infecciones, y lo peor es que las autoridades municipales no se preocupan en hacer algo”, lamentó el futuro profesional del país.



Criadero de zancudos

Por su parte, otros vecinos del sitio apuntan a que el tragante de aguas lluvias también se ha convertido en un criadero de zancudos y cucarachas.



“En mi casa ya ni siquiera soporto a esos pequeños pero crueles animales, usted no se imagina cómo sufren mis hijos porque ellos son los que más resultan afectados”, dijo con un tono de voz de reproche una madre de familia.



Llamado

El llamado es para que las autoridades locales presten atención a esta denuncia y se aboquen a la colonia para desarrollar la limpieza adecuada y se reemplace la cubierta por una que esté en óptimas condiciones.