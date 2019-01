Vecinos claman por proyectos en la colonia San José de la Peña de la capital de Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Calles de tierra, áreas verdes llenas de basura y desechos de construcción son parte de los problemas que viven los vecinos de la colonia San José de la Peña en la capital de Honduras.



Esta colonia fundada hace más de 40 años y donde habitan más de 1,500 familias aún no ha sido favorecida con ningún proyecto de infraestructura vial ni social.



Los vecinos de la comunidad dicen sentirse olvidados por las autoridades locales.



“Nos sentimos abandonados y aveces odiados por nuestro querido alcalde Papi a la Orden”, expresó una vecina del sector.



Como si no existieran

Durante varios años los vecinos de la zona han clamado por ayuda para pavimentar algunas calles del área, así como para la construcción de un parque recreativo en el sector conocido como “El Cerrito”.



Asimismo, los pobladores demandan la pavimentación con concreto hidráulico de 240 metros lineales de la calle que conduce hasta la posta policial.





Los vecinos solicitan la pavimentación con concreto hidráulico de varias calles del sector.





Los residentes del sitio ven cómo otras colonias aledañas al sector han sido beneficiadas con proyectos de infraestructura social, pero sienten tristeza porque ellos han sido marginados como si no existieran.



Para poder cambiarle el rostro a la colonia, los capitalinos han tenido que unir esfuerzos para realizar algunas obras pequeñas.



“Todo lo que se ha hecho es a nivel de familias, hemos unido esfuerzos para poder realizar algunas obras en la colonia”, aseguró Ramón Barahona, un habitante del lugar.



Sin respuesta

Cartas y varias solicitudes se han enviado a instituciones del estado tales como Instituto de Desarrollo, Comunitario, Agua y Saneamiento (Idecoas) y la Alcaldía Municipal, sin embargo, aún no reciben una respuesta.



“Nos hemos cansado de enviar solicitudes, la última que enviamos fue hace un año y no tenemos respuesta”, contó Leslie Zapata, miembro del patronato de la colonia.



Otro de los problemas que tienen los vecinos de la zona es que en el área verde han ido a tirar alrededor de 750 volquetadas de los desechos de la construcción de la Vía Rápida.



Los residentes del populoso sector claman al edil capitalino Nasry Asfura su ayuda y piden una pronta respuesta a su petición de ser favorecidos con algunos proyectos de infraestructura vial y obras sociales para el beneficio de sus pobladores.