Dibujamos enormes sonrisas en los rostros infantiles en Los Pinos de Tegucigalpa

Sabdy Flores

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Invadidos de una enorme emoción indescriptible, más de 70 niños de la colonia Los Pinos de la capital de Honduras recibieron un presente por parte de la campaña “Regale un juguete en Navidad” promovida por diario EL HERALDO.

Con mucha alegría, los pequeñines rodearon el vehículo de este rotativo para hacerse dueños de pelotas, rompecabezas, figuras de acción, muñecas, carritos, juegos de mesa y hasta de trajes de superhéroes.



Solidaridad

Los juguetes -que para muchos parecen sencillos detalles- lograron plasmar incomparables y resplandecientes gestos en cada uno de los chiquitines.



El respaldo de la Asociación de las Damas Peruanas y del Mundo, Almacenes Xtra y la Dowal School hicieron posible esta loable misión de dibujar sonrisas infantiles en la época más solidaria del año: la Navidad.



“¡Wow, qué bonito está ese juguete!”, “Usted, me puede dar esa muñeca para llevársela a mi hermanita, es que está muy pequeña y no puede venir hasta acá”, “¿Santa, me puede regalar otro?”, fueron algunas reacciones de los curiosos infantes capitalinos tras observar detalladamente sus regalos.



Puro sentimiento

No hubo un momento en que los consentidos de mamá y papá dejaran de demostrar en medio de la timidez, la gratitud que sintieron cuando, probablemente, el único juguete para esta temporada navideña fue depositado en sus pequeñas e intrépidas manos.



VEA: "Regale un juguete en Navidad" causa mágicas sonrisas en los niños



Sin duda alguna, estos pequeños gigantes dieron cátedra de cómo lucir la mejor sonrisa, después de recibir un divertido y colorido regalo navideño.



Por otra parte, los padres de familia, quienes acompañaron a sus hijos en la entrega de juguetes, también expresaron su complacencia por tan bonita acción.



“Nos sentimos muy contentos y agradecidos con ustedes por venir a compartir alegría con nuestros niños”, manifestó doña Kimberly, una humilde mamá de la zona.



Cabe destacar que esta no es la primera vez que EL HERALDO realiza una entrega de juguetes en esta deprimida colonia.



De igual manera, la solidaridad tocó fuertemente y con mucho cariño la puerta de la colonia Altos de El Paraíso, en donde más de cien niños acudieron con sus rostros llenos de ilusión a recibir un presente.



Recuerde que mientras juega, un niño siempre se comporta más allá de su edad. Mientras juega y sueña, es como si fuera más grande de lo que es.