Capitalinos reciben con esperanza y paz al niño Jesús en Navidad

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Navidad capitalina se resume en reuniones familiares, nacatamales y alegría.

El festejo de la Navidad llega acompañado de posadas, tradiciones y villas navideñas.

Desde finales de noviembre e inicios de diciembre, el conteo regresivo para la llegada de la Navidad comienza a palpitar en el corazón de los creyentes de la temporada.

Las vitrinas de los establecimientos comerciales se inundan de colores rojo, verde y blanco.

El rostro del viejito bonachon del Polo Norte se aprecia en los centros comerciales y los villancicos son las melodías que envuelven la capital.

Natividad

El nacimiento del niño Jesús es el acontecimiento más esperado por los fieles católicos.

En la mayoría de las parroquias se han organizado jornadas solidarias para compartir con los hermanos capitalinos un abrigo o alimento.

Además, se han preparado durante todo el mes posadas navideñas para revivir el nacimiento del redentor.

Por ejemplo, en la parroquia La Guadalupe se ofrecerá misa en seis horarios.

La primera misa que se dará hoy es a las 6:00 AM y la última se ofrecerá a las 8:00 PM.

Mañana la eucarístia iniciará a las 6:00 AM y la eucarístía final será a las 6:30 PM.

“Navidad es redescubrir lo que Dios ha hecho, hace y podrá hacer. Navidad no puede ser una celebración para nosotros mismos, Navidad nos permite encontrar en Dios al prójimo, por eso nos llama a salir al encuentro del necesitado”, expresó el sacerdote Tony Salinas.

Además, el religioso invitó a celebrar Navidad para compartir y para suscitar “los más ricos sentimientos humanos y que podamos entretejer los sentimientos a veces lacerados por los problemas de las relaciones”. Salinas recordó el valor del perdón, de retornar al hogar y a la familia.

“La Navidad puede ser una fecha que no tiene fecha de vencimiento, no se trata solo de vivir una época de sentimentalismo, es una fiesta que no pasa”, reflexionó Salinas.

Fiesta en la capital

Algunos comercios trabajan hasta mediodía y otros extienden su horario hasta las 7:00 PM para dar oportunidad a los empleados de compartir la Nochebuena con sus familiares.



En la capital la Villa Navideña de la comuna permanecerá cerrada hoy, pero abrirá sus puertas mañana desde las 5:30 PM hasta las 9:30 PM, informó Ani Zacapa, titular de la gerencia de Turismo de la comuna capitalina.

También se anunció que el 31 de diciembre estará cerrada, pero que el primer día del 2019 estará abierta desde las 5:30 PM. Zacapa informó que según el último recuento la Villa Navideña de la comuna ha sido visitada por más de 320 mil personas.

Desde la sección Metro le deseamos que esta Navidad ilumine de paz su hogar y que estas fiestas estén envueltas en papel de felicidad.