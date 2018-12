Vecinos intranquilos por un solar “olvidado” en la colonia Prados Universitarios  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un terreno en abandono ha sembrado la intranquilidad en los habitantes de la colonia Prados Universitarios, y, al parecer, esta ya empezó a germinar.



Temor

Según versiones de algunos residentes, todo apunta a que los dueños del solar se olvidaron de la propiedad.



“Hace un buen tiempo que no le dan mantenimiento a este lugar, el monte cada día crece más, bueno, a mí hasta miedo me da caminar por acá, quién sabe qué animales pueden salir de ahí”, exclamó una señora, quien no quiso brindar su identidad mientras señalaba la parcela.



Añadió que: “Es un peligro hasta para los niños que salen a jugar, usted sabe que a ellos les vale meterse en cualquier lado y esa zacatera no es un impedimento”.



Solicitud

La angustiada capitalina pide a través de EL HERALDO que los dueños de la zona se responsabilicen y le brinden mantenimiento.



“Bien, si los propietarios no prestan atención, pues no sé, quizá la Alcaldía Municipal nos puede auxiliar, así que también acudo a don Tito para que nos recomiende lo que debemos hacer".