Fuertes operativos en terminales de buses interurbanos en la capital de Honduras

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Que no se pague un lempira más del pasaje establecido y que los pasajeros viajen seguros en las vacaciones de Fin de Año es el objetivo de las autoridades de transporte.



Para garantizar que se cumplan estas normativas, personal del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) ha intensificado los operativos en las terminales de buses interurbanos de la capital y otras zonas del país.



“Las acciones se intensifican, lo primero que se va a verificar es que no haya incrementos en el costo del pasaje y que no haya sobrecarga de pasajeros”, expresó Arnold Burgos, vocero del IHTT.



Los operativos se harán en conjunto con elementos de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).



Se realizó un llamado a los usuarios del servicio de transporte interurbano para que hagan las denuncias en caso de existir irregularidades.



“Si se confirma una denuncia, se puede hasta decomisar la unidad, además de las aplicación de una multa de uno a dos salarios mínimos, según la Ley de Transporte Terrestre vigente”, detalló Burgos.



En las salidas de la capital se instalarán operativos para revisar las unidades.