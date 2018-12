Contaminada e inundada de pestilencia por aguas negras está la colonia Loarque

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un derrame de aguas negras ha ocasionado una invasión de contaminación y pestilencia en la calle principal de la colonia Loarque de la capital de Honduras.



Con esta circunstancia, los malos olores no se han hecho esperar, uno de los principales motivos por los que algunos vecinos ya comenzaron a quejarse.



Asimismo, aseguran que con esta avalancha de suciedad, la contaminación no tardará en tocar la puerta de sus hogares, perjudicando de una u otra manera la salud.



“Hace como tres o cuatro días que ese gran problema está aquí, evidentemente los olores no se soportan y pareciera que a las autoridades eso no les importa”, expresó un habitante del sector a EL HERALDO.



Asimismo, agregó que “no vamos a tardar en contraer alguna enfermedad, porque eso ya está en el aire y la contaminación es la peor enemiga de las personas”.



Por otra parte, el vecino, quien prefirió no mencionar su nombre, contó que detuvo a una patrulla policial para exponerle el problema en busca de ayuda y que lo que recibió como respuesta fue “no es a nosotros que nos compete eso”.



Clamor a la autoridad

Se hace un llamado a las autoridades del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) para que de manera inmediata acudan a la avenida principal de la colonia Loarque y propicien apoyo para que los residentes y capitalinos que transitan por el área dejen de sentirse intranquilos.



Cabe mencionar que esta no es la primera vez que se presenta esta problemática en el lugar, en diversas ocasiones ha pasado lo mismo.



Los habitantes de Loarque esperan obtener una respuesta como ha sucedido anteriormente.