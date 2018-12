Ángel Mauricio Ramos, un joven ejemplo de superación en Honduras

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Detrás de la historia de éxito de Ángel Mauricio Ramos hay años de esfuerzo, dedicación y digno ejemplo.



Vino al mundo antes de que su madre cumpliera los siete meses de gestación y desde entonces forma parte de la familia del Instituto Franciscano para la Capacitación del No Vidente (Infracnovi).



Ángel es originario de la aldea Los Noques, en el municipio de San Buenaventura, Francisco Morazán, pero acude de manera regular a la capital para recibir capacitaciones en el centro de apoyo al no vidente.



“En Infracnovi me han apoyado en mis estudios y estoy muy agradecido”, expresó con plena satisfacción el joven estudiante.





El exitoso estudiante ha contado siempre con el apoyo de sus familiares y las autoridades de Infracnovi.





Con 17 años de vida ya obtuvo su título como bachiller técnico profesional en Informática en el Instituto San Buena Aventura, en su comunidad de origen.



Es el menor de tres hermanos y es el primero en culminar sus estudios de media e ingresar a la universidad.



Ángel fue presidente del gobierno escolar en su centro educativo en 2017-2018.



Su próxima meta es ingresar a la carrera de Periodismo y graduarse como comunicador social.



“Me gusta cómo se dedican a cubrir la noticia, en un principio me gustaba la Ingeniería en Sistemas, pero descubrí que me gusta el periodismo”, confesó.





El joven estudiante acude religiosamente con su padre a las capacitaciones en Infracnovi.





Además, a la futura promesa de las comunicaciones le apasiona el canto y animar las reuniones.



“Estamos muy orgullosos, nosotros lo apoyaremos en lo que él decida, estamos contentos y siempre tendrá nuestro respaldo”, aseguró don Luis Ramos, padre del estudiante.