Capitalinos denuncian que carros invaden una acera en la colonia Lomas del Guijarro

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La ciudad está invadida de conductores que aún desconocen que los peatones tienen preferencia en los pasos de cebra y en las aceras.



A muchos no les importa que las personas arriesguen su integridad física. Un ejemplo de esto es lo que ocurre a diario en las aceras de la calle Real de Minas de la colonia Lomas del Guijarro, que se ha convertido en un parqueo de vehículos.



Problema

Los automovilistas se escudan en el hecho de que en la zona hay varios comercios y oficinas y estas no cuentan con estacionamiento.



Algunos dueños de los vehículos estacionados utilizan la acera por no buscar un estacionamiento en un sector aledaño; o simplemente por no pagar un espacio.



Los más afectados son los peatones que transitan por el sitio, quienes tienen que hacer uso de la calle y exponerse a sufrir un accidente, porque el espacio destinado para su libre locomoción simplemente está ocupado.



Hasta diez carros permanecen estacionados sobre el borde peatonal. En 2016, las autoridades edilicias aprobaron la ordenanza ¡Primero el peatón!, con el fin de proteger la integridad de los transeúntes.



Se espera que con esta y otras denuncias, las autoridades de la comuna procedan a liberar las aceras.