Conductores están en riesgo por un agujero en calle de la Villa Olímpica de la capital

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- ¡Alerta! Es el aviso sin letrero que indica un agujero a los conductores que transitan por la calle principal de la Villa Olímpica de la capital de Honduras.



Ya son varios los automovilistas que se han mostrado intranquilos ante ese hoyo en la transitada avenida, que se ha provocado debido al agrietamiento de la tapadera de concreto de un pozo de inspección.



“La verdad es que esta situación es demasiado preocupante, vea, en cualquier momento puede surgir un accidente y que las autoridades no se anden extrañando de eso cuando suceda”, advirtió con malestar don Carlos Martínez.



Por otra parte, Brandon Murillo, un joven que diariamente circula por el lugar para asistir a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), contó a EL HERALDO que “aunque no lo parece, ese agujero lleva vario tiempo de estar ahí, el otro día pasaba por el sector en horas de la noche con mi papá y no nos percatamos del hoyo y caímos dentro”.



Los capitalinos están a la espera de que las autoridades municipales otorguen una respuesta beneficiosa a la angustia de los hondureños por la circunstancia.



