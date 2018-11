Sillas-camas para atender partos de forma vertical tendrá el Hospital Escuela Universitario

EdrasTorres

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Dar a luz al ser que cargó por nueve meses en su vientre para muchas mamás parece ser una de las tareas más aterradoras.



EL HERALDO conoció en exclusiva que la forma tradicional en como las mujeres en la actualidad tienen al producto de su amor revolucionará en las próximas semanas en la capital.



Aunque la Norma de Atención de Preconcepción, Embarazo, Parto, Puerperio y Neonato establece que la mujer debe elegir la posición de cómo dar a luz, según la posibilidad institucional en los hospitales públicos, esto no se cumple.



Es así como nace la idea de diseñar y construir una silla-cama de partos con el fin de brindar a la mujer un trabajo de parto seguro, respetado y humanizado.



Lucía Syrius B lleva por nombre la primera silla de parto que tendrá el Hospital Escuela Universitario (HEU).



El moderno aparato fue construido y diseñado en Santa Lucía por Alberto Menjívar, de la Asociación Dar a Luz Honduras, con el apoyo de la Embajada de Alemania.



La estructura fue construida a base de metal inoxidable y coloreada con pintura en polvo, lo que permitirá una mayor duración de la máquina.



A esto se suma la confección de un asiento de cuero, rodos y otros elementos que le dan el toque hondureño. La armazón tiene capacidad de soportar unas 580 libras.



Un segundo prototipo con las mismas características de Lucía Syrius B estará listo la próxima semana.



Comienzo

“Trabajo en Honduras desde hace 11 años y la idea surgió con el fin de dar una opción más a la mujer en el parto”, comentó Sylvia Barh, presidenta y fundadora de la Asociación Dar a Luz Honduras.



La entrevistada comentó que, debido a la demanda que existe en muchas instituciones públicas, no es posible ofrecer posibilidades u opciones para tener un parto saludable y sin traumas ni riesgo.



“Pensamos en algo que fuese funcional para el ambiente público y dar opción a la mujer para parir en forma vertical.



Estudiamos otras opciones como sillas eléctricas, pero en ocasiones se va la energía o la planta de la institución no funciona”, explicó Sylvia Barh.



La presidenta de la asociación dijo a EL HERALDO que la Organización Mundial de Salud (OMS) recomienda los partos verticales, ya que dan a la mujer una opción de calidad, además de que contribuyen a la reducción de la mortalidad materno neonatal.



“Estas dos sillas son patrocinadas por la Embajada alemana; si en un futuro otros cooperantes u organizaciones quisieran invertir, nosotros estamos a la orden”, indicó Barh.



Las sillas-camas están valoradas en unos 50 mil lempiras.

Jorge Valle, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), expresó su alegría y entusiasmo ya que el proyecto es algo inédito e histórico en la Medicina y Obstetricia del país.



El galeno añadió que al traer esta silla de otros países los costos podrían andar en unos 10 mil dólares, es decir, un aproximado de 240 mil lempiras.



“Estamos ansiosos por conocer a la primera persona que será beneficiada con esta silla. Habrá capacitaciones y se dejará a los ginecólogos que ya han hecho estas prácticas”, consideró.