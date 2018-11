"Rompiendo el Silencio", el grupo de danza folclórica integrado por estudiantes con discapacidad auditiva

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- ¿Alguna vez ha experimentado lo bonito que es impedir el silencio? Bueno, permítame contarle que en Tegucigalpa existe un fabuloso grupo de danza folclórica denominado "Rompiendo el Silencio" y que en cada presentación que realiza demuestra cómo se hace.



"Rompiendo el Silencio", es conformado por estudiantes con discapacidad auditiva del Instituto Héctor Pineda Ugarte, de la colonia Hato de Enmedio de la capital.



Tal y como su nombre lo indica, "Rompiendo el Silencio" nació a raíz de la petición de los mismos alumnos con la finalidad de quebrar el mutismo a través del arte, en esta ocasión: La danza folclórica.



"No somos un centro especializado para estos chicos, pero se han dado algunas capacitaciones a los docentes del centro educativo para ello", aseguró la coordinadora académica, Guadalupe Martínez Andino.



Añadió que: "Los chicos comenzaron a practicar y a través de las adecuaciones curriculares se les enseñó con vídeos cómo podían ellos ir representando los movimientos de la danza".





"Rompiendo el Silencio" se presentó recientemente en la Peña Artística realizada en el Parque Solidaridad de El Trapiche.







Apreciar el talento que inunda a estos jóvenes, sencillamente es tener la oportunidad de recibir una gran lección de vida. Ellos demuestran que los límites no existen para aquellos que ven la vida con ojos de amor y que levantan la bandera de guerreros.



Este grupo no es solo de danza folclórica, también es de percusión, por lo que cantan diversas melodías y en cada una de las presentaciones lo que intentan es sensibilizar a la gente para que aprendan que la discapacidad no es un impedimento para que los jóvenes puedan progresar.



"Con ellos se siente una inmensa satisfacción de saber que a pesar de su discapacidad no hay impedimento, ellos ejecutan instrumentos, ellos bailan y transmiten ese sentimiento de que pueden superar los obstáculos", contó con mucho orgullo a EL HERALDO, Martínez Andino.





Los talentosos jóvenes enamoran al público con sus sorprendentes actuaciones.







Cabe destacar que, "Rompiendo el Silencio" deleita con sus coreografías a decenas de personas que tienen la dicha de asistir a sus magistrales presentaciones.



Su más reciente participación se llevó a cabo en la primera Peña Artística realizada en el Parque La Solidaridad de El Trapiche en Tegucigalpa, en donde encendieron los ánimos de estudiantes de varios centros educativos que se dieron cita en el lugar.



Las Peñas Artísticas se desarrollan con la estrategia de prevención de violencia priorizada en los colegios del Distrito Central que han tenido mayor incidencia de conflicto social.