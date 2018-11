Un pedazo de tronco sirve de tapadera de una cloaca en la calle del barrio Villa Adela  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Una cloaca sin tapadera que está en la 15 calle del barrio Villa Adela es un verdadero peligro para los conductores que se desplazan por la calzada.



El sumidero ya tiene varios meses de estar sin tapadera a vista y paciencia de las cuadrillas del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA).



El peligro de caer dentro del pozo de inspección aumenta en horas de la noche debido a la poca, o mejor dicho nula, iluminación de la zona.



Durante varios meses los vecinos han denunciado el mal estado del sumidero, sin embargo, aún no tienen una respuesta positiva por parte del ente distribuidor del agua.



VEA: Llena de aguas negras calle de la colonia Villafranca



“A veces las cuadrillas del SANAA pasan por aquí y ven la cloaca sin tapadera, uno les dice y no hacen nada”, explicó Reina Archeaga, vecina del barrio.



Un tronco como advertencia

El viejo pedazo de tronco de un árbol sirve de tapadera y alerta para que los conductores que transitan por la arteria no caigan dentro del agujero, no obstante, hay algunos que no respetan la advertencia y se lo llevan de encuentro.



“Hace un día un carro se llevó el tronco de encuentro y no quería volverlo a colocar”, afirmó Archeaga.



Los olores que emanan del pozo de inspección son insoportables durante el día y son una amenaza para la salud de los vecinos de la zona.



ADEMÁS: Intransitable está la avenida Finlay del barrio La Leona



“Es horrible, uno ni comer puede porque esos olores ya no se soportan; una enfermedad podemos contraer”, contó Carlos Garay, vecino del barrio.



Otro vecino que se encontraba en la zona contó a los reporteros de EL HERALDO que unas semanas atrás un señor que se conducía con su motocicleta tuvo que realizar algunas maniobras con su vehículo de dos ruedas para no caer dentro del sumidero.



“Varias personas han estado a punto de caer dentro de esa cloaca, pero el caso más reciente es el de un señor que iba en una motocicleta”, afirmó el vecino, quien decidió mantener su nombre en el anonimato.



LE PUEDE INTERESAR: Reparan diversos tramos de las vías de barrio El Bosque



Las autoridades del SANAA informaron que alrededor de 36 tapaderas de pozos de inspección son reemplazadas a diario por las cuadrillas de la institución que realizan recorridos por la capital.



Los denunciantes le hacen un llamado a las autoridades del SANAA para que le den una respuesta urgente al problema, pues ellos consideran que el pozo de inspección no puede seguir sin su cubierta.