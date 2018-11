Estudiantes del Instituto Nacional de Formación Profesional realizan protesta por la no privatización

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un grupo de alumnos del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) nuevamente protagonizó, la mañana del lunes, una protesta al oponerse a lo que ellos denuncian como la privatización del ente educativo.



Los protestantes quemaron llantas en el bulevar Centroamérica lo que provocó el congestionamiento vial en el sector en el que circulan cientos de vehículos a diario.



VEA: Reestructiración y no privatización aseguran se hará en el Infop



De acuerdo con al denuncia de los jóvenes se quiere colocar a una persona de la empresa privada como director de la entidad pública, lo que ellos tildan como una privatización.



No obstante, la semana pasada, el director del Infop, Roberto Cardona, aclaró que la institución no será privatizada y que solomente pasa por una reestructuración.