Capitalinos cuestionan obras que no son soluciones viales

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- ¿Son efectivas las obras de infraestructura que ejecuta la comuna capitalina?



A criterio de cientos de conductores de la capital, como Mauricio Flores, no todas las soluciones viales han surtido efecto en el congestionamiento vehicular en la ciudad.



Un ejemplo claro, a su criterio, es la gigantesca rotonda que se construyó en la salida al sur de la capital.



“Antes había menos tráfico en esta zona y ahora se forma un tráfico infernal desde que está ese proyecto”, aseguró.



Entretanto, Carlenton Dávila, exregidor de la comuna capitalina, considera que obras como el puente que conecta con Altos del Trapiche -que requirió de 25 millones de lempiras para su edificación- pasan desocupadas y que se pudo esperar para ejecutarlas.



Y es que, según datos de la Gerencia de Movilidad Urbana, el puente de Altos del Trapiche es apenas empleado por 2,700 vehículos al día, pero evita que estos conductores deban ingresar al anillo periférico para hacer el retorno a su zona de residencia.



Aníbal Ehrler, gerente de Movilidad Urbana, aseguró que las obras se construyen para disminuir las horas pico, pero que estas no se eliminarán.



“Las obras son un paliativo por unos años, porque por muchos pisos y carriles se van a ver superadas si no hay un transporte público masivo eficiente”, justificó Ehrler.



Otro caso en duda de solución vial es el puente de El Prado-Humuya, que se habilitó por secciones entre 2015 y 2016 y fue concebido para aliviar el tráfico de 45 mil vehículos cada día.



Empero, según un reciente aforo vehicular, en ambos niveles el puente es empleado por 80 mil conductores, la misma cantidad de carros que circulan por el anillo periférico.



A pesar de que las obras se diseñan para soportar un 25% adicional de su capacidad, que se traduce a unos diez años de holgura, esta solución vial requiere incluso que se construya un nuevo ramal que conduzca desde el campo de pelota Lempira Reina hasta la especie de caracol que conduce a La Granja.



Otro de los problemas en esta obra es que los vecinos se quejan de que sus propiedades han sido afectadas, pues ahora viven debajo del puente, de manera literal.



Los expertos en la construcción consideran que entre más capacidad vial tiene la obra, mayor es su presupuesto y esto se traduce a más tiempo para su ejecución.



También hay quejas por la rotonda y túnel en el bulevar Centroamérica a inmediaciones de Diunsa.



El tráfico es una pesadilla después de las 6:00 PM, las razones: acumulación de vehículos por los centros comerciales cercanos y el uso inadecuado por parte de los conductores.



Se espera que en los próximos meses se pueda construir una bahía para el transporte urbano y evitar los altos en plena calle.