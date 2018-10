Grandes y pequeños realizan marcha por la paz en la capital de Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Bajo el lema "Más vale prevenir que lamentarnos" grandes y pequeños realizaron la segunda "marcha por la paz" que inició desde el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) y que culminó en el Campo de Pelota Lempira Reina.



Con la dirección del Proyecto Victoria, las personas se dieron cita al lugar para poder decirle al mundo: "Familias por la paz, familias por la fe y familias que tengan esperanza de que los jóvenes pueden salir de las drogas y así todos tener paz".



"Estamos evitando que los jóvenes entren a las drogas porque es fácil entrar, lo difícil es salir de ellas", aseguró la directora general del Proyecto Victoria, Rosa Emilia Aguilera.





Las jóvenes caminaron con coloridas pancartas.



Actualmente en Tegucigalpa, el PV cuenta con más de 60 jóvenes que están siendo rehabilitados y que rondan entre las edades de 13 años en adelante. Actualmente en Tegucigalpa, elcuenta con más de 60 jóvenes que están siendo rehabilitados y que rondan entre las edades de 13 años en adelante.



"De estos muchachos hay 12 que ya terminaron su proceso pero que todavía no se pueden reinsertar a la sociedad porque no hay oportunidades de empleo para ellos", lamentó Aguilera.



Añadió que en San Pedro Sula hay más de 30 adolescentes que reciben el apoyo para salir del mundo de las drogas a través de rehabilitaciones y tratamientos que poco a poco les ayudan a salir de ese universo oscuro y solitario.



Rosa Emilia aprovechó la entrevista con EL HERALDO para enviar un mensaje a todos esos muchachos que están sumergidos en estas adicciones: "Yo quiero decirles que hay oportunidades para que ustedes puedan salir de ahí y puedan encontrar la paz que a veces creen que está en las drogas".



Por otra parte, Bairon Miller, de 32 años de edad, quien es un joven rehabilitado mencionó que el motivo de la marcha fue por el compromiso que existe con la familia y el amor hacia Dios "porque relmente alejados de él nada podemos hacer".



"La causa de esta caminata es para hacer hacer hincapié a las familias de que juntos sí podemos salir adelante y más teniendo la fe puesta en Dios, quien es el que nos provee", expresó Miller.



De igual manera, no quiso dejar de lado la oportunidad de dirigir unas palabras a la juventud: "Yo les pido que valoren su vida y que no tomen decisiones equivocadas, tengan presente que todo lo que uno hace tiene su consecuencia. Recuerden vivir su vida de una manera saludable".



La marcha por la paz finalizó en el Campo de Pelota Lempira Reina con actividades como dramas a cargo de los muchachos internos del Proyecto Victoria, canciones interpretadaspor niños, y por supuesto, el mensaje de prevención.