Modificaciones han atrasado el proyecto BTR

tegucigalpa

“Que el proyecto del Trans 450 no haya concluido no es culpa mía”, dijo Ricardo Álvarez, designado presidencial. Las declaraciones del ex alcalde capitalino surgieron luego de que personeros del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) lamentaran la tardanza que ha tenido el inicio del Bus de Tránsito Rápido (BTR). “Ha habido un atraso debido a que Nasry Asfura, actual alcalde de la capital, decidió hacer modificaciones según su visión, ya que su plan contempla túneles y pasos a desnivel”, explicó el funcionario.

Responsabilidad

Ante los actuales cuestionamientos de corrupción, comentó que la sociedad hondureña vive en una nueva etapa. “Habíamos pasado de una sociedad de la sospecha, a la sociedad del morbo y luego a la maldad en donde solo se busca destruir al otro”.

El exedil capitalino añadió que el BID audita todo, por lo que no hubo lugar para que se realizaran acciones ilegales.

“Las declaraciones del BID solo vienen a reafirmar el trabajo que se ha realizado y que ahí están los documentos”, destacó el designado.

Demandas

Eduardo Marqués Almeida, representante del organismo internacional, desmintió que el BID esté realizando acciones legales en contra de Honduras. “Si bien es cierto que existen reglas una vez que se entrega el proyecto, pero estamos lejos de aplicarlas, la rapidez con que se culmine el proyecto dependerá del gobierno”, añadió Marqués.

El entrevistado reiteró que para el BID aún el proyecto no está culminado. “Estará concluso hasta que los buses circulen por la calle construida para ese fin”. El alcalde del Distrito Central, Nasry Asfura, expresó que el proyecto BTR debió sufrir modificaciones en su diseño ya que se quería que el transporte fuera fluido