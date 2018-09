Con lectoras de placas disminuye en un 71% el robo de automotores

tegucigalpa

Escaparse de la justicia parecía ser una práctica común para los infractores de la Ley de Tránsito.

Sin embargo, esta idea comenzó a desvanecerse a principios de este año con la instalación de un nuevo sistema de videovigilancia en las principales calles y bulevares de la ciudad.

Se trata de las cámaras lectoras de placas LPR (License Plate Recognition), por sus siglas en inglés. El novedoso sistema es operado por las autoridades del Sistema Nacional de Emergencias 911.

EL HERALDO conoció en exclusiva que los aparatos se encuentran instalados en puntos estratégicos de la ciudad, así como también en las principales salidas y entradas de la capital. Las autoridades del 911 informaron que el Distrito Central (DC) se encuentra cubierto en un 100 por ciento.

La plataforma que permite registrar los números de las placas comenzó a funcionar a principios de este año.

“Durante tres meses realizamos los ajustes necesarios, ya que no es permitido los errores”, dijo Juan Carlos Degrandez, subdirector del 911.

El entrevistado explicó que el sistema tiene como funcionamiento capturar por medio de una imagen el número de placa de los vehículos para luego transformarla en texto. “Esos datos vienen a nuestra base de datos y compara con la información que nosotros tenemos”, comentó Degrandez.

El funcionario destacó que la base de datos es alimentada por las denuncias que a diario son reportadas al sistema de emergencia 911, entre las que se encuentran reporte de vehículos robados, choque y atropellos, pero solo en el caso que el conductor se dé a la fuga. A esto se suma si la unidad ha sido denunciada por participar en hechos delictivos.

Cabe resaltar que en lo que va del año se han registrado unas 3,983 denuncias por robo de vehículos. “Es importante mencionar que el hurto de automotores lo hemos reducido en un 71 por ciento. Se están recuperando 71 vehículos por cada 100 carros robados”, detalló el subdirector. Uno de los muchos éxitos que ha tenido el 911, con el actual sistema, ha sido la recuperación de automóviles.

Por ejemplo, “un capitalino llamó a línea porque observó que habían bajado a punta de pistola a una persona de su unidad, de inmediato se alertó a las unidades policiales, quienes con rapidez capturaron a los malhechores”,

relató Degrandez.

Importante

Un operador, quien no reveló su nombre por seguridad, agregó que es de suma importancia que las personas se memoricen la placa vehicular que porta su unidad de transporte. “Una vez que llaman para denunciar hurto de un vehículo, atropello o choque, lo primero que se pregunta es el número de placa, por lo que es importante que la tengan”, expresó el entrevistado.

El joven añadió que en el caso de los automotores que no portan placas también son reportados a las autoridades policiales. “Si usted no porta su placa no se debe de molestar si las autoridades lo detienen o le indican que deben hacer una inspección”, agregó