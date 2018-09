“Con su apoyo la Andepcih va por cosas grandes”

Silvia Yamileth Pérez

Tegucigalpa, Honduras

La comunicación le apasiona y es la guía de su familia. Juana López es una periodista de 40 años de edad y madre de cuatro niños. Es no vidente de nacimiento, situación que no le impidió formarse como profesional y consolidar un matrimonio de 17 años.

La profesional del periodismo es integrante de la Asociación Nacional para el Desarrollo de las Personas Ciegas de Honduras (Andepcih), organización que será beneficiada con la VII Vuelta Ciclística que realiza diario EL HERALDO.

La comunicadora social asegura que encontró en la Andepcih una familia que brinda oportunidades.

“Poco a poco tuvimos la necesidad de sentirnos protegidos, Andepcih es un lugar en el que se nos abren las oportunidades”, afirmó con convicción y alegría.

Además aseguró que gracias al apoyo que le brinda la asociación han recibido formación empresarial.

“Yo he buscado empleo y no me lo han dado, pero gracias a la organiazación he podido tener oportunidades; con el apoyo de los ciclistas, la Andepcih va por cosas grandes”, manifestó la comunicadora.

Inscripción

El encuentro de ciclistas más importante del año se realizará el próximo domingo 23 de septiembre.

En esta gran jornada, los ciclistas pedalearán con la fuerza de la solidaridad.

Si aún desea inscribirse puede hacerlo en las agencias de Banpaís, Your Bike, Bike Mart y el quiosco de EL HERALDO ubicado en el Mall Multiplaza. Las inscripciones finalizarán hasta el 9 de septiembre.