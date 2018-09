Analizan eliminar la rotonda en la salida al sur de la capital de Honduras

La rotonda no ha dado los resultados esperados. Foto: Efraín Salgado/EL HERALDO.

Elvis Mendoza

Comayagüela, Honduras

La rotonda que se ubica en las entradas a la colonia Loarque y el mercado Perisur podría ser destruida.

Esto se debe a los pocos resultados que ha dado para descongestionar la salida al sur de la capital.

Las autoridades locales informaron que se está tratando de hacer la compra de derechos de vía de varios negocios de la zona para ampliar los carriles y así solucionar el congestionamiento que se forma en la mañana y tarde.

“De no llegar a un acuerdo y no tener más opción se tendrá que quitar la rotonda para instalar semáforos inteligentes que ayuden a controlar el tráfico en el lugar”, manifestó Aníbal Ehrler, gerente de Movilidad Urbana.



Esta medida se podrá realizar en los próximas semanas luego de conocer si se llega a un acuerdo con los propietarios de los negocios de la zona.



La rotonda, según las autoridades, tiene un costo no mayor de los 100 mil lempiras.