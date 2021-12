WhatsApp Web: 5 novedades que llegarán próximamente a la plataforma

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- WhatsApp Web es una de las aplicaciones que ha marcado un antes y un después en el mundo tecnológico gracias a su fácil acceso y eficacia, razón por la cual sus creadores han decidido mejorar varias de sus funciones que estarán disponible próximamente.

Según el portal especializado WABetaInfo, cinco de las funciones de la versión escritorio para WhatsApp serán implementadas en los próximos días para usuarios beta y a inicios de 2022 para el resto de sus más de 2 mil millones de suscriptores activos mensuales.

A continuación te contamos cuáles son esas novedades que se han convertido en las más esperadas:

? WhatsApp Desktop beta 2.2147.11: what’s new?



WhatsApp is developing a feature to mute notifications for message reactions, available in a future update. The same feature is under development on WhatsApp beta for Android and iOS.https://t.co/aum8RMs15g — WABetaInfo (@WABetaInfo) December 5, 2021

1. Amplios stickers

Esta función es una de las más usadas, por lo que ahora tomarán más protagonismo que será reflejado con un nuevo tamaño en la versión de WhatsApp Web.

2. Nueva interfaz

La información de comercios, grupos y contactos tendrá un formato más amplio.



"Llegará a la plataforma una nueva interfaz para información de contacto, información comercial, información de grupo que se parecerá a la de los celulares", detalla el portal.

3. Desactivar llamadas entrantes

Al recibir una llamada en WhatsApp Web, la aplicación emite un sonido de alerta para contestar o rechazar la conexión, la novedad para está función será la posibilidad de desactivar el tono y así evitar distracciones.

4. Personalizar colores

Esta función está disponible desde ya para algunos usuarios, consiste en cambiar el fondo de pantalla de WhatsApp Web a través del panel de configuración y luego en fondo de pantalla.

5. Estados

Algunos usuarios ya pueden disfrutar de esta función. . Para esto, hay que ingresar a la app, hacer clic en el menú en la parte inferior derecha de la plataforma.



Luego se abrirá una pestaña y allí se podrá cargar desde la computadora una foto o un video.

