Apple venderá piezas y herramientas para que la gente repare sus propios iPhone

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- Apple anunció el miércoles que comenzará a permitir que sus usuarios reparen los dispositivos que le compran al gigante de Silicon Valley, una concesión considerada como una victoria para los defensores del "derecho a reparar".



Durante mucho tiempo, el fabricante de iPhone y computadoras Mac ha limitado las reparaciones únicamente a los técnicos de "Genius bar", el servicio gratuito de sus tiendas, o a centros de servicio autorizados, donde los propietarios a menudo se encuentran con largas esperas y costosas facturas.



"Nunca pensamos que llegaría el día", escribió en un tuit @iFixit, una empresa que ofrece guías de reparación para varios dispositivos.

We never thought we’d see the day: Apple will offer parts, tools, and software to DIY fixers starting next year. There are some catches, but we’re thrilled to see Apple admit what we’ve always known: Everyone’s enough of a Genius to fix an iPhone: https://t.co/LmvIYVZWat pic.twitter.com/ewt4s40L6N