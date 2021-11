WhatsApp permitiría eliminar mensajes sin tiempo límite con nueva actualización

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Una nueva actualización de WhatsApp podría permitir que sus casi 2 mil millones de suscriptores puedan eliminar mensajes sin tiempo límite en sus conversaciones, función que ha tenido variaciones desde su llegada, pero que podría desaparecer por completo.

A través de sus cuentas oficiales, WABetaInfo, el portal tecnológico especializado, reveló sobre este posible cambio que la plataforma está trabajando primero en sus versiones beta para luego añadirla en su versión oficial.

El tiempo actual en que los mensajes enviados pueden ser borrados es de una hora, pero la próxima actualización permitiría que los usuarios puedan borrarlos tras pasar varios meses.

LEA: ¿Cuál es la nueva función para mejorar las copias de seguridad de WhatsApp?



150k followers today. Thank you so much ?

There is good news to celebrate this event ?



WhatsApp beta for Android 2.21.23.1: what’s new?

Spotted a new version of "delete message for everyone", under development for a future update, without time limits!https://t.co/DgtWklFxG1