Facebook planea cambiar su nombre la próxima semana

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Mark Zuckerberg, fundador de la red social Facebbok, planea cambiarle el nombre a una de las plataformas más usadas en el mundo.



Según informó Verge, un sitio de noticias de tecnología en Estados Unidos, aseguró que la compañía le daría un giro en los próximos días.



The Verge informó que el nuevo nombre del holding podría estar vinculado a Horizon, una palabra utilizada en al menos dos productos de realidad virtual que la compañía está desarrollando. Zuckerberg lanzó su empresa como The Facebook hace 17 años



Según los informes, Facebook está considerando un cambio de marca en el contexto de su peor crisis de relaciones públicas desde el escándalo de Cambridge Analytica hace tres años.



Una ex empleada, Frances Haugen , filtró decenas de miles de documentos y dio un testimonio condenatorio a los senadores estadounidenses en el que dijo que Facebook anteponía “ganancias astronómicas a las personas”.



Además de su sitio de fundación, la compañía también es propietaria de Instagram, WhatsApp y la marca de realidad virtual Oculus.