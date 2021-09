Filtran supuestas fotos del diseño del iPhone 14 con un año de anticipación  

BUENOS AIRES, ARGENTINA.- Jon Prosser, conocido filtrador -con un alto grado de credibilidad- sostiene que obtuvo imágenes de cómo será el diseño del iPhone 14 que será lanzado en el 2022.



El filtrador publicó las fotos en su sitio Front Page Tech (FPT), sitio donde tiene credibilidad, pero a veces no acierta.



VEA: Facebook y Ray-Ban presentan gafas "inteligentes"



Prosser reconoce en FPT que solo tiene información sobre el diseño del iPhone 14 y no sobre sus componentes internos porque muchas de estas piezas todavía no se han fabricado.



Esto sucede justo cuando los amantes de la manzana esperan que se lancen el iPhone 13 que en días será estrenado.



ADEMAS: WhatsApp permitirá transferir los chats de Android a iOS

IPhone 14

El iPhone 14 que se lanzará en 2022 ya no contaría con el notch de la parte frontal del equipo y que será reemplazado por un pequeño agujero en el que está la cámara frontal.



Otro elemento eliminado del dispositivo sería la protuberancia de la cámara. Esto es porque el equipo podría ser un poco más grueso, lo que haría que el arreglo de tres lentes en la parte trasera no resalte del resto de la estructura del equipo.



DE INTERÉS: WhatsApp dejará de funcionar en estos teléfonos a partir de noviembre de 2021



Sin embargo, también se sabe que el desarrollo de estos teléfonos comienza con bastante anticipación, por lo que es posible que los renders del iPhone 14 sí sean reales y correspondan a lo que Apple ha avanzado con el equipo hasta la fecha.



Cualquiera sea el caso, la presentación del iPhone 13 se espera para el próximo 14 de septiembre.