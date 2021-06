Microsoft lanza Windows 11, la primera gran actualización en 6 años

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Microsoft anunció el jueves la versión más reciente de su sistema operativo, llamado Windows 11, que tiene características visuales más refinadas y está más abierto a las aplicaciones de terceros.



La nueva versión del sistema operativo insignia de Microsoft será la sucesora del actual Windows 10, que la compañía presentó en 2015.



En un reto a su rival Apple, la compañía anunció también que no obligará a los desarrolladores de aplicaciones a pagar cuotas a Microsoft a cambio de utilizar su tienda de apps. Agregó que las populares apps para Android de Google funcionarán en su nuevo sistema.

