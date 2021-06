WhatsApp: ¿cómo funciona la nueva opción de multidispositivos?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- WhatsApp añadió a su versión beta una de las funciones más esperadas por sus más de 200 mil millones de suscriptores mensuales: los multidispositivos. Esa característica permitirá conectar una cuenta de WhatsApp a distintos dispositivos sin necesidad de estar conectado a internet.

Según el portal especializado WABetaInfo, la aplicación de mensajería instantánea permitirá esta función en sistemas iOS y Android. Asimismo, esta novedad está en periodo de prueba y puede estar sujetas a cambios antes de arribar en la versión oficial de WhatsApp.

Es importante aclarar que esta función de multidispositivos solo permite el uso de un celular a la vez, es decir, se pueden conectar tres computadoras pero solo un teléfono, medida que decepcionó a muchos internautas que esperaban disfrutar de esta herramienta sin restricciones.

