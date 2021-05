¿Qué pasará con tus fotos y documentos cuando Google cambie sus políticas el 1 de junio?  

Google cambia sus políticas de almacenamiento: si se esta inactivo por 2 años eliminara contenido de los servicios que no tengan actividad: gmail, drive y fotos.

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- A partir del 1 de junio de 2021, Google cambiará las condiciones de servicios que impactará en cuentas inactivas o que superen la cuota de espacio disponible.



Esto significa que si el consumidor de los servicios de Google tiene saturado el 100 por ciento de los 15 GB, con la nueva actualización no se permitirá subir archivos ni imágenes a Google Drive. Tampoco se podrán crear copias de seguridad de fotos ni videos en calidad original en Google Fotos.



VEA: Google anuncia producción de campañas mundiales de vacunación anticovid



Es posible que si te quedas sin espacio tampoco puedas enviar ni recibir correos electrónicos a través de Gmail, aunque sí podrás continuar accediendo a tu cuenta de Google.

¿Qué pasa si no soluciono la falta de espacio o si mi cuenta está inactiva por mucho tiempo?

Si se superó la cuota de espacio hace 2 años o más y no se liberó ni se compró más espacio para volver a estar por debajo del límite, es posible que Google quite todo el contenido que tengas en Gmail, Drive y Fotos.



Asimismo, Google advirtió que cuando se haga el cambio de política se borrarán archivos de las personas que para esa fecha mantengan saturada al 100% la cuenta, pero harán un previo aviso para dar la oportunidad de empezar a eliminar y no perderlos en totalidad.



LEA TAMBIÉN: WhatsApp: ¿cómo respaldar mensajes en Google Drive?