¿Cómo ahorrar espacio en Telegram?  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- ¿Alguna vez has pensado que Telegram es un agujero negro que consume todo el almacenamiento de tu teléfono? No es nada extraño que las aplicaciones de mensajería instantánea acaparen gran espacio, pues almacenan todo los que recibimos y envíamos diariamente. Podrías pensar que todo está solucionado al ingresar a la galería y eliminar los archivos multimedia, pero no es así, pues todo queda alojado en el caché de la aplicación.



Si utilizas Telegram te traemos una buena noticia: puedes ahorrar espacio en tu celular sin deshacerte de los archivos.

VEA: ¿Ya descargaste Signal? Ahora prueba estos útiles trucos



Telegram te ofrece establecer el tiempo en el que quieres conservar los archivos multimedia en el teléfono y además borrar el caché desde la misma app.



Hacer uso de esta opción no borrará los videos o las fotos de forma definitiva, pues quedarán disponibles en la nube. Ahí podrás recuperarlos si en algún momento lo deseas.

¿Cómo lo hago?

En Android, debes abrir los ajustes de la aplicación y entrar a la opción "Datos y almacenamiento". Ahora pulsa "Uso de almacenamiento" y aparecerán las opciones "Conservar multimedia" y "Borrar caché de Telegram".



La primera permite a los usuarios establecer 3 días o una semana para que todo lo antiguo se borre del dispositivo y así desactivar la opción que trae predeterminada: Sin límite.

ADEMÁS: Samsung lanza nuevo teléfono inteligente 5G: El Galaxy S21



Si eilges 1 semana, los archivos que hayas recibido hace más de 7 días se borrarán del teléfono, pero seguirán estando disponibles en la nube de Telegram. Por lo tanto, si vuelves atrás en el chat, las fotos se volverán a cargar.



La segunda opción es Borrar caché de Telegram, que abre un panel donde se te indica qué tipo de caché tiene Telegram guardado en tu móvil en ese momento: fotos, videos, archivos, música, mensajes de voz y otros.



Pruébalo y no sufras más por la falta de espacio en tu celular.

LE PUEDE INTERESAR: El origen desconocido de WhatsApp