Las redes 5G y su impacto en la llegada a Améríca Latina

Tegucigalpa, Honduras

La red 5G es ya una realidad y es el pilar de transformación que cambiará la vida de las personas. Así lo afirmaron ejecutivos de la firma Samsung en un evento virtual sobre esta nueva tecnología y cómo impactará su llegada a América Latina.



El evento contó con la participación de Mario Laffitte, Vicepresidente de Relaciones Institucionales en Samsung Latinoamérica; Eduardo Conejo, Gerente Senior de Innovación en Samsung Latinoamérica y Gianmarco Leri, Gerente de Producto de Samsung Centroamérica.

“Es imposible hablar de 5G sin mencionar las experiencias que esta red traerá a nuestro día a día. 5G impactará no solo las expectativas sociales en cuanto a la educación o entretenimiento, sino que también la salud, los entornos laborales y la seguridad social serán parte de esta conectividad que estará en todo. Las posibilidades de su uso son infinitas, así como los beneficios para el individuo y la sociedad”, recalcó Mario Laffitte.



Laffitte no ve lejos la implementación de 5G en la región de Centroamérica y El Caribe. “La implementación de esta red en los mercados será progresiva y América Latina es un mercado listo para 5G. La región está esperando las asignaciones de espectro mientras los fabricantes, los operadores de red y las agencias gubernamentales trabajan juntos para garantizar que 5G esté disponible y sea funcional en el lanzamiento. Aunque la implementación depende de varios factores, todos los países tienen un proceso diferente. En el caso de Puerto Rico, el 5G ya se lanzó comercialmente en 2019, así como en Uruguay. En los demás países, todos siguen en pruebas. Durante 2019 se realizaron al menos 30 pruebas 5G en 12 países de América Latina”, enfatizó.



Intercomunicación en tiempo real

Por su parte, Eduardo Conejo ofreció una clase magistral sobre cómo funciona el 5G, su evolución a lo largo de los años, las diferencias entre la red 5G no autónoma y la autónoma, así como los beneficios que la intercomunicación en tiempo real y constante traerán a la humanidad.



“La red 5G autónoma también mejora el ancho de banda de la red. Puede enviar datos desde y hacia 1 millón de dispositivos por kilómetro cuadrado, en comparación con solo 100 mil dispositivos por kilómetro cuadrado utilizando redes 4G. La red 5G nos brinda una velocidad 20 veces más rápida, una latencia casi nula y número de accesos prácticamente 10 veces mayor, lo que significa más conectividad (que impulsa el IoT). Esa es la principal diferencia entre 5G y 4G”, señaló Conejo.



Solamente para resaltar algunos de los beneficios del 5G en el sector salud, Conejo mencionó el uso de wearables para el seguimiento de la salud, la cirugía robótica, la comunicación efectiva entre una ambulancia y un hospital, hasta el diagnóstico y el tratamiento en un entorno remoto.



“La experiencia de IoT en Ciudades Inteligentes es lo que realmente traerá mayores beneficios, además de las personas, los lugares y las infraestructuras estarán conectadas y entregando información para beneficio de la población. Es claro cómo la realidad virtual y la realidad aumentada maximizan la experiencia en juegos, aprendizaje y entretenimiento. Más allá de la tecnología, es la experiencia virtual llevada a la realidad y adaptada a la necesidad de cada uno" concluyó Conejó.