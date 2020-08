Trump prohíbe tratos con propietarios de TikTok y WeChat

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- El presidente Donald Trump ordenó el jueves una prohibición no especificada a las “transacciones” con los propietarios chinos de las aplicaciones TikTok y WeChat.



Los dos decretos -uno para cada aplicación- entrarán en vigor en 45 días. Le piden al secretario de Comercio que para esa fecha ya tenga definidas las transacciones prohibidas. El lenguaje de las ordenes ejecutivas es vago, pero deja abierta la posibilidad de que la prohibición pudiera incluir la disponibilidad de las aplicaciones en las tiendas de Apple y Google.



Trump había amenazado con “cerrar” TikTok si Microsoft o “alguien más” no la compraba antes del 15 de septiembre. TikTok, Microsoft y Tencent, propietario de WeChat, no respondieron de momento a solicitudes de comentarios.



El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo el miércoles que expandiría la batida estadounidense contra la tecnología china a las aplicaciones personales, argumentando presuntas amenazas a la seguridad y señalando a TikTok y WeChat por su nombre. Analistas cuestionaron el miércoles los fundamentos legales para una prohibición de aplicaciones.



El decreto emitido por Trump el jueves por la noche dice tener autoridad legal para ello con base en la Ley de Facultades Económicas ante Emergencias Internacionales y la Ley Nacional de Emergencias.



TikTok es una aplicación para compartir videos sumamente popular entre los jóvenes de Estados Unidos y otros países. Es propiedad de la compañía china ByteDance, que opera una versión aparte para el mercado chino. TikTok insiste que no almacena en China información de usuarios estadounidenses y no la compartiría con el gobierno chino.



WeChat y su aplicación hermana Weixin son aplicaciones de mensajes muy populares en China; muchos expatriados chinos usan WeChat para mantenerse en contacto con amigos y familiares en su país. Las aplicaciones son propiedad de Tencent, un conglomerado digital chino.



WeChat dice también que no comparte información con el gobierno chino y nunca lo ha hecho, y no almacena en China información de usuarios internacionales. La información de usuarios estadounidenses se guarda en Canadá.