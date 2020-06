Pokémon GO: Este es el calendario de eventos en junio de 2020  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Al mantenerse activo todos los meses con novedades y actualidad, Pokémon GO se mantiene como uno de los juegos más populares de los últimos tiempos.



Junio viene con muchas sorpresas para los fanáticos del juego, desde un Día de la Comunidad hasta un Desafío Retorno 2020, mira las fechas de las actividades más importantes.

Trapinch (desde el 1 de junio hasta el 1 de julio)

De acuerdo con el calendario, desde el 1 de junio a las 10:00 PM hasta el 1 de julio a las 10:00 PM Trapinch estará disponible como encuentro de logro de investigación. Este es un Pokémon tipo Tierra que para evolucionarlo a Vibraba necesitamos 25 caramelos, mientras que para conseguir a Flygon serán 100 caramelos.

LEA: La locura de Pokémon Go se apodera del planeta

Desafío Retorno 2020 (del 3 de junio al 8 de julio)

Tras completar las misiones de Kanto, Johto, Hoenn, Sinnoh y Teselia, los jugadores tendrán acceso al Campeonato Desafío Retorno 2020, que tiene grandes retos que deberás descubrir.

Zekrom llega (16 de junio)

Zekrom, el Pokémon Negro Puro que vimos en la carátula de Pokémon Blanco, se dejará ver en las incursiones a partir del 16 de junio a las 10:00 PM. Debes estar pendiente para poder vencerlo y así atraparlo.

¡A bichear! (del 26 de junio al 1 de julio)

A pesar de no tener muchos detalles de este evento, se dieron a conocer las fechas a las que debes estar muy pendiente para formar parte.



La primera es: Desde el viernes 19 de junio de 2020 a las 8:00 AM hasta el miércoles 24 de junio de 2020 a las 10:00 PM.



La segunda: Desde el viernes 26 de junio de 2020 a las 8:00 AM hasta el miércoles 1 de julio de 2020 a las 10:00 PM.

+Imágenes de la locura que ha causado Pokémon GO a nivel mundial

Fechas del Pokémon destacado

En el mes de junio la hora del Pokémon destacado será de 6:00 a 7:00 PM. Así que debes estar listo para saber cuáles y cuándo saldrán.



El martes 9 de junio de 2020: Patrat.



El martes 16 de junio de 2020: Numel.



El Martes 23 de junio de 2020: Clefairy.



El martes 30 de junio de 2020: Kricketot.

Día de la Comunidad (20 de junio)

Con Weedle como protagonista, el Día de la Comunidad tendrá lugar este 20 de junio.

Conoce a los jefes de incursión

Este mes de junio podrás conocer a todos los jefes de incursión.

DE INTÉRES: ¿Fanático de Pokémon Go? Este vocabulario te servirá