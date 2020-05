Cosas que puedes personalizar en tu WhatsApp, que de seguro no sabías

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Millones de personas alrededor del mundo utilizan WhatsApp para enviar y recibir mensajes, llamadas y videollamadas, pero muchas de ellas aún no saben que pueden configurar a su gusto algunas de las funciones y herramientas de las que dispone la aplicación. Si quieres saber todo lo que puedes hacer desde WhatsApp lee esta nota.



1. Agregar un fondo de pantalla en las conversaciones



La app permite cambiar el fondo que trae por defecto y sustituirlo por una fotografía tomada desde tu galería,también pone a disposición de los usuarios la posibilidad de establecer fondos de colores sólidos predeterminados, recurrir a un paquete de imágenes variadas que se instalarán en tu celular desde App Store o Play Store, o simplemente eliminar cualquier fondo en tus conversaciones.

La forma de hacerlo es ingresando a la conversación con cualquiera de tus contactos dar clic sobre los tres puntos alineados en la parte superior de la pantalla y seleccionar la opción Fondos".



2. Cambiar el tono de llamada



Por otra parte, WhatsApp te da la opción de personalizar los tonos de las notificaciones por cada conversación, de modo que sea posible identificar de qué chat proviene esa alerta antes de acudir a leer el mensaje.



Además, al igual que con los fondo de pantalla de los chats, no tienes que conformarte con los tonos ya establecidos en la aplicación puesoa que te da la libertad de elegir tonos personalizados, por ejemplo: un fragamento de canciones o algún sonido tomado con la grabadora de voz de tu dispositivo.



3. Destacar mensajes



En ocasiones los mensajes relevantes se pierden a medida vas recibiendo nuevos textos, por eso, la app te facilita poder buscar algún mensaje en específico con un sencillo paso. Una vez que recibas el mensaje puedes seleccionarlo y dar clic en la estrella que aparecerá en la barra superior del chat, una vez hecho eso puedes revisar el perfil de tu contacto o del grupo en donde hiciste el procedimiento y ahí encontrarás una sección llamada "Mensajes destacados" en donde se irán guardando todos los mensajes importantes que no quieras perder de vista.

4. Ocultar fotografías y videos descargados desde WhatsApp en tu galería

WhatsApp tiene la opción de decidir qué archivos multimedia (fotos, videos, gifs, etc) se pueden mostrar cada vez que alguien revise tu galería. Para ello solo debes abrir el perfil de tu contacto o del grupo en donde recibes los archivos y presionar en la opción "Visibilidad de archivos multimedia".



5. Silenciar grupos



Si alguien te añadió a un grupo en el cual debes permanecer, pero te molesta la cantidad de notificaciones que recibes a diario, o un contacto tuyo te llena de mensajes, puedes proceder a silenciarlo de una manera rápida, lo único que debes hacer es presionar sobre ese chat y dar clic en el ícono de la bocina sin sonido y automáticamente se desplegará una serie de opciones en donde deberás elegir por cuánto tiempo quieres silenciar a ese grupo o persona.



6. Cambiar tamaño de fuente



Si tienes problemas con el tamaño de fuente que tiene actualmente tu dispositivo, puedes solucionarlo yendo a Ajustes/ Chats/Tamaño de la fuente y luego seleccionar entre las tres opciones disponibles la que más se adapte a tus necesidades.

7. Fijar chats



Si consideras que una conversación es más importante y no quieres perderla de vista en caso de que te lleguen más mensajes de otras conversaciones, puedes fijarla en tu pantalla para que siempre sea la primera opción que veas al abrir la aplicación.



Lo que debes hacer es seleccionar el chat de tu interés y recurrir al ícono del pin que aparece en la parte superior de la app.



8. Añadir descripción a tus grupos

Si acabas de crear un grupo en el que participas junto a muchas personas o no quieres tener que repetir el propósito del mismo una y otra vez, puedes detallarlo en la opción "Descripción del grupo" que aparece dentro del chat.





9. Designar la administración en los grupos



De igual forma, si compartes el grupo con muchas personas y no quieres tener que guardar a cada contacto a tu teléfono para poder lograr que ellos también formen parte del mismo, puedes designar a sus respectivos amigos para que sean ellos quienes los agreguen, solo debes ir la configuración del chat y revisar en la lista de integrantes.



10. Privacidad en los estados



WhatsApp permite colocar fotos y videos en su sección de estados, pero a veces no queremos que sean vistos por todos nuestros contactos, o al contrario, solo queremos compartirlo con uno en específico. Para ello, los creadores de la app decidieron habilitar la opción "Privacidad de estados" en la cual puedes configurar cuántas persona podrán ver lo que publiques, solo debes ir a la sección de "Ajustes" para encontrarla.



11. Privacidad de tu perfil



Si eres una persona a la que le gusta mantener su fotografía, su nombre, su estado y su última conexión en anonimato, puedes hacerlo ingresando a Ajustes/ Cuenta/ Privacidad.



12. Copia de seguridad y cambio de número



WhatsApp te da la opción de crear copias de seguridad diarias, semanales o mensuales para proteger tus conversaciones, las cuales podrás recuperar en caso de que pierdas o cambies tu dispositivo.



Además, tiene la opción de cambiar de número, la que te permite exportar tus contactos y conversaciones a un nuevo número teléfonico y así no perder nada de lo que tenías en tu cuenta anterior, además le notificará a las personas que tengan tu número registrado que has cambiado de cuenta.

