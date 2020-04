Cómo desinfectar su celular para prevenir el coronavirus  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El celular se ha convertido en un indispensable en nuestra vida cotidiana, es por eso que en estos tiempos de pandemia por coronavirus es muy importante mantener limpio nuestro entorno.



En promedio, una persona puede llegar a tocar al día más de 2,600 veces la pantalla de su aparato celular, por eso aquí te damos algunos consejos para que puedas mantenerla limpia.

-Lávate las manos constantemente, incluso antes de limpiar tus dispositivos.

-Apaga el celular.

-Prepara un poco de agua con alcohol al 70% en un recipiente pequeño.

-Busca una toallita de microfibra y limpas delicadamente el aparato.

-No olvides limpiar el case o cobertor de tu aparato.



Es recomendable limpiar el teléfono celular al menos tres veces al día. Es importante que no uses el alcohol puro, gel desinfectante, limpiacristales, lavavahillas líquido, toallas desmaquillantes o papel para limpiar el aparato.



