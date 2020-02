Aplicaciones de citas se generalizan en EEUU aunque persisten reservas

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El uso de aplicaciones y sitios de citas está creciendo en Estados Unidos, especialmente entre los jóvenes, aunque muchas personas aún tienen reservas, según un estudio publicado el jueves.



El 31% de los adultos estadounidenses ya han utilizado alguna aplicación o sitio de citas, según un estudio del Pew Research Center, un instituto estadounidense de investigación independiente.



Y la cifra asciende casi al 50% en adultos menores de 30 años y personas que se identifican como homosexuales, lesbianas o bisexuales.

LEA: Twitter retirará o etiquetará los contenidos 'falsificados'



Entre las personas interrogadas, el 12% declaró que se habían casado o habían tenido una relación seria con alguien que conocieron virtualmente.



Los resultados muestran un fuerte aumento en el uso de este tipo de servicio desde el estudio previo del Pew Research Center en 2013.



En aquel momento, solo el 11% de los encuestados dijeron que habían usado una aplicación o sitio de citas y solo el 3% dijeron que encontraron una relación seria gracias a ellos.



"En general, es más probable que los usuarios de los servicios de citas en línea describan su experiencia de manera positiva que en términos negativos", dijeron los investigadores en el estudio.



Pero los entrevistados también hablaron de esos aspectos negativos. Casi 7 de cada 10 usuarios dijeron que era común que las personas mientan en sus perfiles para parecer más deseables.

ADEMÁS: YouTube eliminará contenido electoral que sea manipulado



Un número significativo de usuarios, en particular mujeres, también describieron haber tenido interacciones desagradables o haber sido objeto de acoso como usuarias de estas plataformas.



Casi la mitad dijo que habían seguido recibiendo mensajes de otros usuarios tras indicar que no estaban interesadas. La misma proporción de usuarias informó haber recibido un mensaje o imagen sexualmente explícitos no solicitados.



En general, el 45% de quienes usaron un sitio de citas o una aplicación en el último año dicen que la experiencia los dejó frustrados.



No obstante, también casi la mitad de los encuestados afirmaron que sus experiencias personales en estas plataformas habían sido positivas: siete de cada 10 dijeron que encontraban personas que les parecieran atractivas con relativa facilidad, y una mayoría dijo que habían conocido a personas con las que compartían sus intereses.



El estudio se realizó del 16 al 28 de octubre, con una muestra representativa de 4.860 adultos, con un margen de error estimado de 2,1 puntos porcentuales.