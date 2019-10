Instagram elimina opción para ver la actividad de usuarios que sigues

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Por si no lo sabías Instagram eliminará la opción de "Seguidos", por lo que ya no podrás ver las actividades que realizan tus amigos en la aplicación.



Una de las redes más usadas a nivel mundial confirmó que, desde ahora en adelante, los usuarios no podrán ver la actividad de los usuarios a quienes sigues.



Esta herramienta al parecer no era de suma utilidad para los internautas, ya que algunas personas ni sabían que la opción de ver los comentarios y me gusta de tus amigos, estaba disponible desde hace mucho tiempo.



"Hemos escuchado directamente de los usuarios que no consideran que la pestaña Seguidos sea una característica muy útil", recalcó Instagram a través de un comunicado por correo electrónico.

Motivo de desaparecer "Seguidos"

"La gente no siempre sabía que su actividad estaba expuesta", expresó Vishal Shah, jefe de producto de Instagram a la revista BuzzFeed News. Por lo que esa es la razón principal para eliminar la pestaña "seguidos" de la aplicación.

Objetivo por lo que se creó la opción

Según Instagram, la creación de "Seguidos" surgió para brindar ayuda a los usuarios interesados en la actividad de sus seguidos, de igual forma, poder seguir nuevas cuentas que eran seguidas por sus amigos.



Pese a ello, la herramienta Explorar sí permanece disponible para los usuarios que desean ver otras noticias que sus amigos siguen, por ejemplo, encontrar otras personas, lugares y utilizar hashtags.

