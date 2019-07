Ejecutivos tecnológicos se reunirán en la Casa Blanca para tratar el caso de Huawei

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- Varios ejecutivos de compañías tecnológicas tienen previsto reunirse este lunes en la Casa Blanca con Larry Kudlow, el principal asesor económico del presidente Donald Trump, dijo un funcionario de Washington.



En la reunión serán abordados “asuntos económicos” y en las discusiones se podría tratar el caso de Huawei, según el funcionario.



La Casa Blanca sancionó en mayo a la compañía de telecomunicaciones china por considerarla una amenaza a la seguridad nacional, aunque después aplazó en forma parcial las medidas punitivas -una decisión no aclarada totalmente.



El funcionario no relevó los nombres de los posibles participantes en el encuentro y solicitó el anonimato porque la reunión no ha sido anunciada públicamente.



Sin embargo, una persona enterada de la reunión, que también pidió no ser identificada, dijo que entre ellos figuran ejecutivos de los fabricantes de chips Intel y Qualcomm. Ambas compañías son proveedores claves de Huawei y se acuerdo con reportes han estado intercediendo para la eliminación de las sanciones.