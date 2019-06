¿Por qué Twitter ya no incluirá la ubicación exacta de los usuarios?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Twitter informó esta semana que eliminará la función de agregar la ubicación exacta, que incluía información sobre latitud y longitud, al redactar un tuit. ¿La razón? La mayoría de usuarios no la usan.

La red social argumenta que la mayoría de usuarios no usaba la herramienta que les permite mostrar su ubicación actual, como un lugar público o una colonia.

A pesar del cambio, los usuarios siempre podrán agregar la ubicación exacta, pero únicamente al publicar una foto desde la nueva interfaz. El rediseño comenzó en marzo de 2019 como una forma de incentivar la publicación de más imágenes.



"Vamos a eliminar esta función para simplificar la experiencia de tuitear", aseguró Twitter en su cuenta oficial.

Most people don't tag their precise location in Tweets, so we're removing this ability to simplify your Tweeting experience. You'll still be able to tag your precise location in Tweets through our updated camera. It's helpful when sharing on-the-ground moments.