¿Cómo te verías del sexo opuesto? Los nuevos filtros de Snapchat te permiten saberlo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Snapchat resurgió entre sus usuarios y esta vez está revolucionando las redes sociales con su nueva actualización.



Se trata del nuevo filtro en el que los usuarios pueden verse cómo serían si fueran del sexo opuesto. En una sola actualización los hombres pueden verse luciendo como mujeres y viceversa.



Estrellas de la talla de Kylie y Kendall Jenner son usuarias frecuentes de la red social por excelencia entre las adolescentes.



Otra de las famosas que ha caído rendida ante los encantos de Snapchat es la cantante Miley Cyrus, quien recientemente publicó la fotografía de cómo luciría si fuera hombre. La intérprete de Hannah Montana aseguró que se parecía a Joe Jonas con ese look.



"Umm, ¿por qué Snapchat me convirtió en @joejonas? ¿Son nuestras cejas?", escribió Cyrus en su cuenta de Twitter, donde tiene 42.5 millones de seguidores, en la que compartió la fotografía donde muestra su radical cambio usando el nuevo filtro.



Snapchat es una aplicación para compartir fotos y videos especialmente popular entre los adolescentes. Tiene actualmente 190 millones de usuarios diarios, unos 60 millones más que Twitter, pero sigue operando con pérdidas, según sus directivos.

Esta es la publicación de Miley Cyrus en Twitter:

Umm why did Snapchat turn me into @joejonas? It’s our brows? pic.twitter.com/OlXgiRL5va