¿WhatsApp evitará las capturas de pantalla dentro de los chats?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un nuevo método de privacidad será incorporado en una actualización de WhatsApp, esto a través de una mejora, más conocida como la que permite proteger los chats mediante reconocimiento facial o con huella digital.



De acuerdo con el portal web Wabetainfo, con esta mejora, si se protegen los chats mediante huellas, no se podrán hacer capturas de pantalla. Actualmente esta versión está en su faceta de prueba.



Pero no todo lo que brilla es oro, debido a que al activar esta opción las capturas de pantalla de la conversación están bloqueadas. Esto significa que no podrás seguir capturando pantallas.



Así es, por los momentos esta opción solo evitaría que el propietario de la cuenta que active la opción, no pueda tomar las captura de pantalla del chat.



Sin embargo, ya que esta función todavía no está lista es muy probable que antes de que la función vea la luz se prohíba también a la otra persona tomar capturas de pantalla.



Pero para esto seguramente ambas partes deberán estar de acuerdo para activar esta función.