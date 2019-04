La actualización de WhatsApp para que no te molesten en vacaciones

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las actualizaciones en las aplicaciones no paran y WhatsApp no es la excepción. La aplicación de mensajería instantánea nos trae su nueva función llamada modo vacaciones.



Esta función se basa en silenciar los chats entrantes evitando así que nos molesten durante unos días de relajación, pues bien, ahora el modo vacaciones estará disponible en una nueva sección dentro del menú general.



Al activar este modo, podremos acudir a un lugar dentro de la app a ver todos esos chats archivados e ignorados que momentánemente no deseabamos recibir o leer por un periodo establecido de tiempo.



Los mensajes que lleguen a nuestro WhatsApp estarán alojados en una opción que se encuentra en los tres puntos verticales en la parte superior derecha del menú principal y se llama “chats archivados”.



Estos mensajes estarán archivados y no los veremos salvo que vayamos a la sección de los chats archivados. Esta nueva versión de WhatsApp estará disponible en la versión beta de 2.19.101.