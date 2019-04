La nueva actualización de WhatsApp que ya está disponible para Android y iOS

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El gigante de mensajería instantánea WhatsApp implementó recientemente su última actualización para dispositivos iOS y Android. La última mejora se enfoca en las notas de voz.



La actualización permite la reproducción de las notas de voz consecutivamente. Cuando lleguen varios audios al mismo tiempo ya no será necesario darles play, pues en cuanto finalice uno podrá reproducirse el otro.



La aplicación lo realizará automáticamente, lo informó el portal web Wabetainfo.

Es importante que no existan mensajes de texto entre los audios, de lo contrario no podrá activarse la actualización por su cuenta.



Además, la aplicación propiedad de Facebook mejorará su función de picture in picture. ¿En qué consiste? Por ahora al abrir un link dentro del chat y mirarlo mediante un pequeño recuadro flotante, se desactiva al salirse de la aplicación.



Ante esta situación, los desarrolladores de WhatsApp anunciaron que mejorarán esta función para que los usuarios puedan abrir el video y navegar en su dispositivo sin ningún problema.