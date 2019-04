WhatsApp advierte sobre engaño al cambiar colores de la plataforma

La aplicación es fraudulenta y el móvil quedará infectado e incluso mostrará publicidad no deseada. Foto: Captura

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- WhatsApp advirtió este lunes que no han cambiado el color de la plataforma de mensajería y que los enlaces que circulan en la red son un engaño.



Decenas de personas se han mostrado entusiastas al recibir los mensajes que prometen cambiar el color aburrido, especialmente en varios países de Latinoamérica.



Si las personas abren el enlace les aparece un mensaje que los invita a compartir la función con 30 amigos o grupos para poder cambiar el color de WhatsApp.

La compañía de ciberseguridad ESET dijo que si no comparten el link de igual forma podrán descargar el archivo con extensión APK.



La aplicación es fraudulenta y el móvil quedará infectado e incluso mostrará publicidad no deseada.



Además, aunque la app se instala no deja ninguna evidencia de su presencia.



"Lo que siempre se debe recordar es la premisa de nunca acceder a enlaces que nos llegan por cualquier medio digital, inclusive cuando nos llegue a través de un contacto conocido.”, recomendó Camilo Gutiérrez, jefe del laboratorio de investigación de ESET Latinoamérica.