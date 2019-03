WhatsApp suspenderá tu cuenta si no utilizas la aplicación original

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Si tienes instaladas en tu smartphone aplicaciones como YO WhatsAPP, WhatsApp Fake, GB WhatsApp, entre otras no oficiales, tu cuenta original en WhatsApp corre el riesgo de ser suspendida o eliminada.



Desde hace un par de días WhatsApp ha estado notificando a los usuarios que se conectan a su servicio de mensajería instantánea de aplicaciones no oficiales sobre la suspensión temporal de sus cuentas hasta que descarguen la aplicación oficial la compañía.



Por lo que, si recibiste un mensaje dentro de la aplicación en el que dice que tu cuenta ha sido "suspendida temporalmente" significa que probablemente estás usando una versión de WhatsApp no autorizada.



WhatsApp restringe el uso de estas aplicaciones creadas por teceros debido al tema de seguridad, ya que no es posible validar sus prácticas de seguridad, como lo es el "CIFRADO DE EXTREMO A EXTREMO", seguridad automática que sí proporciona la aplicación original.



Actualmente, una gran suma de cuentas han sido suspendidas debido a este mal uso de la aplicación y serán activadas hasta que los usuarios descarguen la versión original.



Es recomendable que, antes de realizar el cambio, se haga una copia de seguridad de los chats para que se trasladen a la app oficial y que todos los datos puedan recuperarse.

Lea también: WhatsApp pedirá que autorices si quieres ser agregado a un grupo o no